Бывший локальный партнер косметической марки Lush планирует запустить новую сеть вместо британского ретейлера.

Бывший локальный партнер косметической марки Lush планирует запустить новую сеть вместо британского ретейлера. Так, планируется открытие магазинов под брендом Oomph.Российский партнер ушедшей из РФ компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров рассказал, что уже в начале декабря новые магазины откроются в Москве на семи площадках, в которых ранее располагались точки Lush.По его словам, в новых магазинах будут продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи."В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегий. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани", – отметил Азаров.В сентябре стало известно, что косметическая компания Lush закрыла больше половины своих торговых точек в России. В тот момент в магазинах продавали оставшуюся продукцию.До этого бренд Lush заявил, что планирует приостановить свою деятельность в России из-за проблем с поставками товаров. Отмечалось, что параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.