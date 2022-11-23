На 114 километре магистрали М-7 «Волга» во Владимирской области временно ограничат движение, сообщает УПРДОР Москва-Нижний Новгород. Произойдет это в связи со строительством транспортной

На 114 километре магистрали М-7 «Волга» во Владимирской области временно ограничат движение, сообщает УПРДОР Москва-Нижний Новгород. Произойдет это в связи со строительством транспортной развязки с М-12 в Петушинском районе. Там начнется монтаж металлических рам. Путь перекроют ночью 24 ноября с 0:00 до 5:00. Проезжую часть сузят, максимально допустимая скорость по свободной полосе составит 40 км/ч.