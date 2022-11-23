Специалисты восстанавливают по архивным документам скульптуры быков для павильона № 51 на ВДНХ.

Специалисты восстанавливают по архивным документам скульптуры быков для павильона № 51 на ВДНХ.Программа возрождения ВДНХ стартовала в 2014 году. Ее основной концепцией является возвращение главной выставке страны облика 1954 года (тогда появились ее самые известные на сегодняшний день символы). За восемь лет удалось отреставрировать 26 объектов культурного наследия. Работы на других продолжаются по сей день.Скоро на ВДНХ вернутся знаменитые скульптуры быков павильона "Мясная промышленность", который был построен в 1951-1954 годах, и до 1956-го назывался "Главмясо". Этот двухэтажный павильон является образцом сталинского ампира. Здесь соединены элементы барокко, ампира, позднего классицизма и других стилей.Скульптурная композиция Наума Конгисера "Боец с быком" подчеркивает величественность и монументальность сооружения. Пока композиция находится на реставрации. Мастера такжеизучают архивные документы для воссоздания еще двух скульптур быков, которые будут стоять перед павильоном.