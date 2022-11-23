В детско-взрослой поликлинике откроется женская консультация, а также пост скорой помощи с двумя машинами.

В детско-взрослой поликлинике откроется женская консультация, а также пост скорой помощи с двумя машинами.Семимильными шагами в российской столице разевается система здравоохранения. Сегодня поликлиники города приводятся в соответствие с единым стандартом по уровню комфорта, оснащенности и доступности. Параллельно и в больницах проводятся капитальный ремонт, их оснащаются самым современным оборудованием.Очередная поликлиника построена на севере Москвы. Учреждение здравоохранения готово более чем на 80%. Сейчас специалисты занимаются его обустройством. Здание расположено по адресу: район Молжаниновский, улица Синявинская, владение №13.Медицинское учреждение сможет принимать за смену 320 пациентов. В детско-взрослой поликлинике откроется женская консультация, а также пост скорой помощи с двумя машинами. Кроме того, сейчас специалисты оборудуют на ее территории детскую площадку.Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, специалисты уже приступили к расстановке мебели в помещениях."Сейчас ведется завоз и расстановка мебели, продолжается отделка помещений и пусконаладочные работы слаботочных систем. Готовность медучреждения составляет 84%", – отметил Рафик Загрутдинов.Примечательно, что в едином комплексе разместились детское отделение на 120 посещений в смену и взрослое на 200. Еще сто пациентов сможет принимать женская консультация. При этом потоки пациентов пересекаться не будут. Специалисты разделят входы, а перед ними установят скамейки с навесами. На прилегающей территории проведут озеленение – высадят цветники.Архитектурное оформление здания будет соответствовать единому стандарту столичных поликлиник. Фасады оформят пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона. К слову, и оснащенность поликлиники будет на самом высоком уровне.В учреждение завезут медицинское оборудование, в том числе, диагностическое. Кроме того, там установят универсальные телеуправляемые столы для проведения общих рентгенологических исследований. Откроется кабинет маммографии с дополнительным рентгеновским оборудованием.