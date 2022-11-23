До открытия катка на ВДНХ осталось всего несколько дней.

До открытия катка на ВДНХ осталось всего несколько дней.Зимний сезон на ВДНХ начинается уже в эту пятницу, 25 ноября. Тогда заработает каток – самый большой в Москве. Его площадь составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. Рядом с катком (на Главной аллее) расположены исторические павильоны, фонтаны "Дружбы народов" и "Каменный цветок". Покататься можно будет от павильона № 1 "Центральный" до 58-го павильона "Земледелие".В настоящий момент заканчиваются последние приготовление к открытию катка. Специалисты заливают его горячей водой – "наращивают" верхний слой. "Лед наращивается послойно. Каждый слой — примерно 0,1 миллиметра. В результате толщина льда будет от 10 до 12 сантиметров", – рассказал менеджер по эксплуатации ледового оборудования Александр Морозов. Чуть позже запустят пять ледозаливочных машин, которые выровняют лед и сделают поверхность идеально ровной.Каток на ВДНХ начали создавать уже в сентябре. Тогда специалисты начали готовить площадку и необходимую инфраструктуру – устанавливать павильоны проката, раздевалки, подиумы для размещения фуд-кортов и арт-объектов.