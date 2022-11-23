24 ноября православные отмечают день Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит...

24 ноября православные отмечают день Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день.Несмотря на это, предки отправлялись в далекий путь, на рынок, чтобы продать рыбу, мясо, молоко, вязанные вещи или самодельные украшения, а молодые бежали к горе с санями, чтобы повеселиться и покататься по снегу. Вечером же все собирались у теплой печи и рассказывали житейские истории или принимались гадать.Что можно делать в праздник:Обязательно нужно перебрать посуду и выкинуть треснутую и со сколами, так как она может притягивать негативную энергию.Рекомендуется приготовить сытный ужин, лучше всего, если это будет борщ или щи. Считается, что именно эти народные блюда способны исцелить и придать сил каждому домочадцу до конца зимы.Чего нельзя делать на день Федора-мороза:Этот день не подходит для предложения руки и сердца, а также для свадьбы, так как предки утверждали, что такой брак быстр распадется.Запрещено лениться и весь день лежать в кровати. Обязательно нужно заняться делом, иначе в жизни появятся финансовые проблемы.Нельзя оставлять после себя мусор или бардак, так как несчастье быстро постучится в вашу дверь.Подарки в этот день лучше не дарить, в особенности полотенце и любые банные принадлежности — это может закончиться печально как для того, кто подарил, так и для того, кто принял подарок.Запрещено ругаться, злиться и сквернословить. Того, кто ослушается, будут ждать серьезные проблемы во всех сферах.Приметы на 24 ноября:Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.Синица села на окно – к беде;Птицы летят высоко в небе – будет оттепель;Если в этот день на улице тепло, значит вся зима пройдет при такой погоде;Животные не выходят из дома – зима будет морозной;Если ярко светит солнце, значит скоро начнутся сильные заморозки;Пошел ливень – весна наступит раньше, чем обычно.Фото: pxfuel.com/