За два года искусственный интеллект помог врачам-рентгенологам проанализировать более восьми миллионов снимков. Нейросети выявляют остеопорозы позвоночника, аневризмы аорты и другие заболевания.

За два года искусственный интеллект помог врачам-рентгенологам проанализировать более восьми миллионов снимков. Нейросети выявляют остеопорозы позвоночника, аневризмы аорты и другие заболевания.Внедрение искусственного интеллекта повысило точность и качество диагностики в поликлиниках. Об этом сообщил заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.По его словам, выросла и скорость описания исследования. Он обратил внимание, что алгоритмы разрабатывали в основном российские компании при поддержке Москвы."Внедрение таких инноваций — это хороший пример слаженной работы частного бизнеса и государства, которая приносит практическую пользу", – приводит слова чиновника портал mos.ru.Нейросети доступны рентгенологам в 150 столичных поликлиниках, включая детские. Перед допуском искусственного интеллекта к исследованию его тестируют научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты.В распоряжении врачей около 40 сервисов по 17 направлениям.Возможности искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Ранее сообщалось, что нейросеть "научилась" опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.Напомним, что в следующем году на программу "Столичное здравоохранение" выделят более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 900 миллиардов. Подробнее – в "Дни.ру".