Стоимость контракта превысила 27 млн рублей.

В Вязниковском районе подрядчик сорвал сроки капремонта моста стоимостью 27 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.В конце апреля между «Управлением автомобильных дорог администрации Владимирской области» и компанией «Акмастрой» заключен договор на ремонт и содержание мостового перехода через реку Пыжовик на трассе «Волга-Сарыево-Шустово-Крутовка-Мстера». Стоимость контракта превысила 27 млн рублей.Срок исполнения первого этапа истёк 15 ноября, но на 16 число работы на объекте не завершены. Гендиректору подрядчика внесено представление.