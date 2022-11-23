Актриса Татьяна Васильева радуется пополнению в семье.

Актриса Татьяна Васильева радуется пополнению в семье.75-летняя актрисаТатьяна Васильева отказывается стареть. Она продолжает служить в театре,сниматься в ток-шоу, уделяет много сил своей семье. Тем более, что теперь налюбимых детей и внуков потребуется еще больше времени — у Васильевой родиласьдевочка.Еще совсемнедавно Татьяна Васильева выкладывала фотографии с беременной невесткой. Показавшаяпузо жена Филиппа Васильева ждала уже пятого внука для звездной бабушки.Теперь, спустя время, артистка сообщила коллегам новость — девочка родилась.С поклонникамитеатра пополнением поделился близкий друг Татьяны Васильевой Ефим Шифрин. "ПоздравляюФилиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодняотличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени", — поделился актер.Вместе с другомТатьяну Васильеву поздравляют и подписчики. Многие из них пристально следят заактрисой и ее личной жизнью. Некоторые из них, правда, не поняли, почемуноворожденную девочку назвали Саррой. Все-таки ровесники актрисы неподдерживают моду на иностранные имена, особенно с русскими фамилиями иотчествами.