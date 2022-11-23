Европарламент получит информационный кейс от петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, журналистов и блогеров после возможного решения признать ЧВК Вагнер террористической организацией. Об этом заявил сам бизнесмен, комментируя намерение парламентариев.

Европарламент получит информационный кейс от петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, журналистов и блогеров после возможного решения признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом заявил сам бизнесмен, комментируя намерение парламентариев.Пригожин рассказал, что уже сообщил печальное известие командирам частной военной компании."Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить", – отметил Пригожин, слова которого пресс-служба компании "Конкорд".Накануне Пригожин заявил, что объявляет Европарламент распущенным.