Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что по договору между «Управлением автомобильных...

Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что по договору между «Управлением автомобильных дорог администрации Владимирской области и ООО «Акмастрой» работы первого этапа по капитальному ремонту и содержанию моста через реку Пыжовик в Вязниковском районе должны были завершиться 15 ноября.Однако исполнение контракта стоимостью свыше 27 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» окащалось под угрозой срыва сроков.Работы проводятся в 3 этапа, Срок исполнения 1 этапа истек 15.11.2022, однако по состоянию на 16.11.2022 исполнение условий контракта подрядчиком окончательно не завершено.Гендиректору ООО «Акмастрой» внесено представление.Фото https://www.pxfuel.com/