Тревожные новости появились о состоянии Виталины Цымбалюк-Романовской.

Тревожные новости появились о состоянии Виталины Цымбалюк-Романовской.Россияне переживают за состояние возлюбленной покойного Армена Джигарханяна. На днях по Сети распространились пугающие сообщения о том, что знаменитая пианистка буквально оказалась на грани жизни и смерти. Данные о здоровье Виталины Цымбалюк-Романовской разместили вчера на ее странице в соцсетях.Знаменитая блондинка накануне посетила любимое место – Московскую консерваторию, чтобы послушать Чайковского и Шостаковича. Артистка сфотографировалась во время антракта и показала снимок поклонникам. Среди массы комментариев с восхищением внешностью звезды (как обычно) нашелся один очень тревожный – этого знаменитость уж точно не ожидала.Некая женщина, заранее извинившись, сообщила, что два дня назад увидела ролик, в котором содержалась информация о нападении на Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Услышала, что вас пырнули ножом", – написала в комментариях пользовательница, а также добавила, что, по данным этого источника, артистка якобы впала в кому.Увидев, что с пианисткой все хорошо, женщина помолилась за ее жизнь: "Господи вы живы и здоровы!". А Виталина Цымбалюк-Романовская в свою очередь поспешила успокоить взволнованную поклонницу, заверив, что с ней все хорошо, а распространяемая информация – всего лишь слухи.