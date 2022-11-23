Поклонники пристально следят за частной жизнью Юлии Ковальчук.

Поклонники пристально следят за частной жизнью Юлии Ковальчук.На днях экс-"Блестящая" блондинка Юлия Ковальчук отметила деньрождения. Артистке исполнилось 40 лет. Вопреки предрассудкам, она устроилавечеринку для друзей и семьи, фотографиями с которой делится в социальныхсетях."Красавица!", "Юлечка, спасибо за праздник", "Замечательновыглядишь, будто не 40, а 25!", — написали в комментариях друзьяблондинки.Супруг Юлии Ковальчук Алексей Чумаков сразу после праздника отправился насъемочную площадку фильма "В поисках призраков". Мужчина выступил вкачестве автора сценария и режиссера проекта. В его микроблоге появились кадрысо съемок: камера крутилась вокруг игрального стола главных героев.После ухода мужа в работу, Юлия отходит от бурного празднования и отдыхаетдома. Раздвинувшая ноги в удобной позе она показала книгу, на которуюнаконец-то нашлось время. А еще в кадре попался пушистый питомец — Юлия поймаласвою киску, лежащую на любимой хозяйке.Интересно, что Ковальчук уже пять лет не показывает фотографии единственнойдочери. Ни день рождения малышки, ни 40-летие самой Юлии не позволили нарушить этоправило. Так пара оберегает свою частную жизнь.