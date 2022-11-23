Наталья Подольская сообщила поклонникам печальную новость.

Наталья Подольская сообщила поклонникам печальную новость.Два года назад Наталья Подольская подарила своему супругу Владимиру Преснякову еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. Артисты многократно показывали наследника поклонникам, публиковали его снимки в популярных социальных сетях. В общем, семейство постоянно находится на связи с фанатами.Например, недавно интернет-пользователи узнали от Подольской, что она вместе с сыновьями улетела в Объединенные Арабские Эмираты, оставив супруга дома. Артистка сообщила о болезни, которая настигла Преснякова. Оказывается, музыкант борется с последствиями перенесенной. "Володя не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом", – рассказала исполнительница хита "Поздно".Рассматривая фото Подольской с отдыха, фанаты заметили, что она сбросила несколько килограммов. Им показалось, что артистка достаточно резко похудела. Певица объяснила, что сбросила вес во время участия в шоу "Ледниковый период". То есть все дело в изнурительных тренировках.Напомним, Наталья Подольская родила первого сына от Владимира Преснякова в 2015-м. Этого наследница знаменитой пары зовут Артемием.