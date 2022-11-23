Ольга Бузова вновь поделилась самым сокровенным со своей публикой.

Ольга Бузова вновь поделилась самым сокровенным со своей публикой.После громкогоразвода с футболистом и неудавшихся отношений с блогером 36-летняя Ольга Бузовапока наслаждается одиночеством. По признанию звезды, в ее жизни есть местотолько серьезным отношениям. Некоторое время назад Бузова даже публичноотреклась от одноразовых связей, заявив, что в жизни она согласна заниматься исключительно любовью.К сожалению, безвторой половинки звездная блондинка не может реализовать свою давнюю мечту —стать мамой. На вопрос, кого бы из артистов Ольга Бузова выбрала в отцы ребенку,ведущая назвала несколько вариантов."Родила быот Сережи Лазарева! Он умный, талантливый и отец с опытом", — заявила оребенке от музыканта Ольга Бузова.А в социальныхсетях из-под ее пальцев вырвалось недвусмысленное признание артисту JONY: "Я хочу от тебя детей!" Правда, артист никак не отреагировал натакое громкое заявление. Жаль, что до свидания с молодым красавцем дело недошло.Пока разговоры о детях — это лишь грезы. Ведущая и актрисаслишком занята работой, особенно в предновогодний период. Так, стало известно,что Бузова сыграет невесту Жени Лукашина из "Иронии Судьбы". Ольгепредстоит показать в кадре эмоции хрупкой женщины после побегамужика-алкоголика