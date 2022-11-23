Максим Баньков, член сборной команды России по бобслею умер на 25-м году жизни. Об этом сообщает . Причины скоропостижной смерти не называются. Отмечается только, что у мужчины была тяжелая ..

Максим Баньков, член сборной команды России по бобслею умер на 25-м году жизни. Об этом сообщает . Причины скоропостижной смерти не называются. Отмечается только, что у мужчины была тяжелая болезнь."У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей", – цитирует сообщение Федерации бобслея России.