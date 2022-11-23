Во Владимирской области заработало мобильное приложение С его помощью можно записаться на прием к специалисту или на вакцинацию, вызвать доктора на дом, заполнить дневник наблюдения за ..

Во Владимирской области заработало мобильное приложение С его помощью можно записаться на прием к специалисту или на вакцинацию, вызвать доктора на дом, заполнить дневник наблюдения за здоровьем. При авторизации есть возможность внесения не только собственных данных (анамнез, аллергические реакции и т.д.), но и информации о заболеваниях близких.Внедрение приложения происходит в рамках подключения лечебных учреждений к единой цифровой платформе здравоохранения области (ЕЦП). На данный момент уже более 80 медицинских организаций региона присоединились к процессу медицинской цифровизации.Ксения Прус, директор по прикладным проектам филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мобильное приложение – это цифровой аналог регистратуры с широким набором функций: от записи к врачу до электронной медицинской карты. Его внедрение уже зарекомендовало себя с положительной стороны: в пик осенних простуд удалось значительно снизить нагрузку на врачей и сократить очереди в коридорах медучреждений. Считаю одной из важнейших опций сервиса — чат, который поможет жителям области с ограничениями по слуху и речи вызвать врача на дом. Функционал платформы в дальнейшем будет расширяться. Уверена, что совсем скоро получение медицинской помощи через цифровые системы станет для нас такой же обыденностью, как и мобильный телефон».Иван Родионов, пользователь приложения «К врачу» из Владимира:«На работе нужно было срочно пройти профосмотр. По рекомендации знакомого установил мобильное приложение "К врачу”. Заполнил данные, связал аккаунт с госуслугами и записался на первичный прием к терапевту. Пришел к назначенному времени и быстро прошел все необходимые процедуры. Для меня как работающего человека такая экономия времени бесценна. Однозначно, и я, и моя семья будем пользоваться сервисом».Владимирская область стала 21 регионом, где заработало мобильное приложение «К врачу». Скачать приложение можно на смартфон любой операционной системы.