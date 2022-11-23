Юлия Ковальчук полностью погрузилась в свою новую жизнь.

Юлия Ковальчук полностью погрузилась в свою новую жизнь.После уходаАлексея Чумакова с головой в новый проект, Юлия Ковальчук учится жить в новомстатусе. Теперь ей 40 лет, а это значит в жизни началась необычная и интереснаяглава. Напомним, что Чумаков стал режиссером и автором сценария новой картины "Впоисках призраков". Это экранизация одноименного романа, но созначительными художественными изменениями.В это времязвездная блондинка успевает отдохнуть, провести время с домашними питомцами, ас понедельника ворваться в рабочие будни. Так, на днях в ночи Юлия Ковальчук предсталаведущей на одном из светских мероприятий, видео с которого опубликовала всоциальных сетях. На нем она с широкой улыбкой поскакала из одного угла площадки к другому, не забывая пробежаться взглядом по чужим мужикам. Например, по харизматичному соведущему."Вы частопросите немного закулисья. Ловите! Провели сегодня с моим любимым ВячеславомМанучаровым премию "Самая стильная 2022", — написала Юлия Ковальчук.Для церемонии певицавыбрала нежно-розовое платье с перьями и лодочки на высоком каблуке. Получилсяочень трендовый образ, соответствующий мероприятию. Поклонники заметили иоценили стройную фигуру Ковальчук и хорошо подобранный макияж. Некоторые дажезаметили, что премию "Самая стильная" могла бы получить и сама ЮлияКовальчук.