Филипп Киркоров продолжает разочаровывать россиян.

Филипп Киркоров продолжает разочаровывать россиян.Недавно стало известно, что в канун Нового года телеканал ТНТ покажет ремейк знаменитого советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Юмористическую картину назвали "СамоИрония судьбы". Главные роли исполнят звезды телеканала. Одна из ролей досталась и народному артисту Филиппу Киркорову.Как пишет StarHit, исполнитель хита "Цвет настроения синий" сыграет Ипполита, которого в оригинальной версии фильма воплотил на экране Юрий Яковлев. Издание также публикует фото со съемок комедии. На одном из кадров можно увидеть, как Киркоров принимает душ в пальто и зимней шапке.Интернет-пользователи не могут сдержать свой гнев от решения телеканала ТНТ снять пародию на любимый советский фильм и взять на роль Филиппа Киркорова, который совсем недавно, по мнению публики, совершил ряд грубых поступков: опустил певицу Наргиз, послал куда подальше журналистку и выступал в "голом" комбинезоне на сцене.Вот как комментируют россияне новость о том, что Филипп Киркоров сыграет Ипполита: "Какой ужас", "Спасите наши глаза и уши!", "За что нас так? Такой тяжелый год, и вот вам в завершение прямо под дых". Народ, можно сказать, гонит взашей артиста, который посягнул на святое – любимую и добрую советскую комедию.