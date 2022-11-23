Роман Федотов учится в 9 классе Шихобаловской основной школе Юрьев-Польского района.

Родители Ромы хранят внушительную стопу наградных листов, которые успел получить сын за годы учёбы. Эти грамоты и дипломы — вехи насыщенной и разнообразной жизни, свидетельства большого труда и многих побед.Отличный стартПри первом знакомстве бросается в глаза отличная физическая подготовка Романа, о чем свидетельствуют и два золотых значка ГТО. И действительно — в 8 классе он получил Кубок школьной спартакиады «Спортсмен года 2022» и занял 1 место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.Рома участвовал в Президентских спортивных играх. В коллекции спортивных наград —медали и кубки за первые места в олимпиадах, соревнованиях разного уровня по волейболу и баскетболу. Его команда в прошлом сезоне была второй в финале муниципального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».Ещё одно увлечение Романа - лыжи. Он занял 1 место в районном забеге «Лыжня России» на 5 километров, приходил первым в других лыжных турнирах. Классный руководитель и учитель физкультуры - Куркин Алексей Александрович, преданный своей профессии, прививает детям любовь к спорту.Также Рома — отличный хоккеист, благо хоккей в Шихобалове в почёте. АО «Шихобалово» заливает каток для всех желающих каждый год, и на лёд вместе с местными жителями выходят с клюшкой руководитель предприятия со своими сыновьями.Кроме того, Роман Федотов прилично играет в настольный теннис и осваивает мотоциклетный спорт. Впрочем, увлечение техникой у него с раннего детства, эту любовь привил ему отец. Алексей Анатольевич Федотов - механизатор АО «Шихобалово», мастер на все руки и тоже в юности - увлеченный спортсмен.В приоритете — наукиОбычно от таких увлеченных спортсменов даже учителя не требуют высоких школьных достижений. Нельзя же успевать всё! Но пример Романа показывает — можно, если к хорошим способностям приложить и сильный характер.Другую часть коллекции его наград составляют дипломы и наградные листы за достижения в науках и победы в интеллектуальных конкурсах.С первого класса и по сию пору он — круглый отличник. Любимые предметы — математика, химия и физика, но есть грамоты и за победы в конкурсах по гуманитарным наукам: истории, географии, немецкому языку и литературе, в том числе первые места во Всероссийских олимпиадах. В 2020 году Роман стал лучшим в конкурсе чтецов к юбилею Великой Победы.Сейчас шихобаловские девятиклассники усиленно готовятся к ОГЭ.- Мне нравится решать задачи, чем сложнее, тем интереснее, - говорит школьник. - У нас хорошая учительница по математике — Любовь Евгеньевна Гофман. Я ещё не решил, кем буду работать, куда поступать, но точные науки, естествознание сейчас интересуют больше всего.С такими значительными успехами Роме Федотову открываются многие пути, и пока он не определился с профессией. Но родители не беспокоятся — характер сына позволяет предполагать, что на любой стезе он покажет себя достойно.Семейные традиции- Рома с детского сада был активным и при этом аккуратным, собранным мальчиком, - рассказывает его мама Екатерина Александровна. Экономист по образованию, она работает в детском саду и хорошо знает, как вели себя в дошкольном возрасте сын и девятилетняя дочка Лиза. - Может быть, склонность к математике у него с раннего детства, - шутит мама. - Он ещё читать не умел, а уже считал. Всё хозяйство учтёт малыш: сколько курочек во дворе и яиц в курятнике, сколько овощей в огороде.Второй его страстью была техника. Конечно, этому он у отца научился. С детства из лего собирал комбайны, сеялки, бежал на кухню к бабушке и дедушке: «Надо ехать в поле к папе, некогда сидеть, надо работать!» Мы с ним тогда всю округу объехали на велосипеде, и, конечно, постоянно к отцу на поле заезжали.Действительно, вся жизнь сельчан связана с землей, и у малыша были тематические игры — связывался с бригадиром по игрушечному телефону, беспокоился за урожай. А когда подрос, стал полноправным работником в семейном огороде.При этом Рома рос разносторонним ребёнком и проявлял способности в разных областях. Например, в 6 лет стал одним из победителей художественного конкурса ВО ПОО «Милосердие и порядок», выступив с рисунком на «сельскую» тему.- Рома всегда отличался аккуратностью и ответственностью, - говорит бабушка Елена Георгиевна. - Кроме того, любовь к занятиям в начальной школе привила наша учительница Дементьева Наталья Викторовна. Поддерживала у ребят азарт к учёбе. И сейчас в школе хорошие учителя, сами привлекают детей к дополнительным занятиям. Если возникают сложности, помогают, работают с учениками и после уроков.Не сказать, что Роману всё легко давалось, иногда приходилось изрядно потрудиться, и сейчас бывают сложности. Но с невыполненными домашними заданиями в школу никогда не приходил. Лучше с утра пораньше встанет, стих повторит, правило. Раньше успевал и рисовать, и читать. Сейчас, конечно, нагрузка на девятиклассников большая, он больше внимания уделяет школьным предметам и внеурочной программе.Рома использует любую возможность дополнительно что-то узнать, позаниматься. Например, наши школьники выезжают во Владимир, участвуют в разных образовательных программах и проектах. Там занятия ведут сильные педагоги, в том числе преподаватели вузов. Рома из таких поездок всегда что-то новое узнает.Действительно, 9 класс — очень ответственный этап в жизни любого школьника. И Рома усиленно готовится к ОГЭ, успевая и в спорте оставаться на первых позициях, и домашние обязанности выполнять, и с друзьями общаться.Такое ощущение, что Рома Федотов открыл новые законы физики, и теперь у него в сутках не 24 часа, а все 48. Как он все успевает? Похоже, это у Федотовых семейное. Все работящие, ответственные и детей воспитывают в семейных традициях.Как известно, самый большой талант ничего не достигнет без работоспособности и целеустремленности. И можно быть уверенным, что через год на встрече с Губернатором Владимирской области Роман сможет продемонстрировать новые успехи и достижения.Материал подготовлен при содействии АО «Шихобалово».