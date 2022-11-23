Совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* вызвал бурную реакцию.

Совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* вызвал бурную реакцию.Народная артисткаАлла Пугачева и признанный иноагентом юморист Максим Галкин* налаживают жизнь вИзраиле. Напомним, что супруги по очереди покинули страну и даже перевезли двухдетей. Пара столкнулась с волной осуждения со стороны фанатов и бывших коллегпо шоу-бизнесу.Большую частьвремени Алла Борисовна проводит одна, пока ее муж гастролирует по миру. Однако,в честь годовщины отношений юморист смог вырваться на несколько дней, чтобыпровести их с семьей. Об этом сообщает . Вместе с Аллой Пугачевойони посетили спектакль "Берегите ваши лица" в Тель-Авиве.Увидев АллуБорисовну в зале, толпа бушующих фанатов взорвалась аплодисментами. Аудитория практическиподняла Пугачеву на вилы, возвысив ее в обществе. Так или иначе, многие русскоязычныежители Израиля уважают артистку и ее творчество. Чего не скажешь о тех, ктоостался в России и за глаза осуждает Примадонну.Так, Ангелина Вовкв одном из интервью заявила, что Алла Пугачева с самого начала презирала своихзрителей. По ее мнению, артистка решила, что страна больше ничего не сможет ейдать. При этом, Ангелина не принижает талантов артистки."Она умела превратить исполнение песни в настоящийспектакль", — делится радиоведущая.* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.