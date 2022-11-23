Совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* вызвал бурную реакцию.
Совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* вызвал бурную реакцию.
Народная артистка
Алла Пугачева и признанный иноагентом юморист Максим Галкин* налаживают жизнь в
Израиле. Напомним, что супруги по очереди покинули страну и даже перевезли двух
детей. Пара столкнулась с волной осуждения со стороны фанатов и бывших коллег
по шоу-бизнесу.
Большую часть
времени Алла Борисовна проводит одна, пока ее муж гастролирует по миру. Однако,
в честь годовщины отношений юморист смог вырваться на несколько дней, чтобы
провести их с семьей. Об этом сообщает . Вместе с Аллой Пугачевой
они посетили спектакль "Берегите ваши лица" в Тель-Авиве.
Увидев Аллу
Борисовну в зале, толпа бушующих фанатов взорвалась аплодисментами. Аудитория практически
подняла Пугачеву на вилы, возвысив ее в обществе. Так или иначе, многие русскоязычные
жители Израиля уважают артистку и ее творчество. Чего не скажешь о тех, кто
остался в России и за глаза осуждает Примадонну.
Так, Ангелина Вовк
в одном из интервью заявила, что Алла Пугачева с самого начала презирала своих
зрителей. По ее мнению, артистка решила, что страна больше ничего не сможет ей
дать. При этом, Ангелина не принижает талантов артистки.
"Она умела превратить исполнение песни в настоящий
спектакль", — делится радиоведущая.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.