3 школьника из областного центра прошли в полуфинал гуманитарной телевизионной олимпиады для старшеклассников «Умники и умницы», сообщает пресс-служба администрации города. По итогам игр в

3 школьника из областного центра прошли в полуфинал гуманитарной телевизионной олимпиады для старшеклассников «Умники и умницы», сообщает пресс-служба администрации города. По итогам игр в полуфинал сезона вышли ученики владимирской гимназии №23 Владислав Батов и Роман Петров, а также Владислав Парфенов из гимназии №35. В открытой борьбе за право стать абитуриентами МГИМО принимают участие школьники со