Алла Пугачева и ее молодой супруг отметили годовщину – 21 год вместе. К сожалению, в этот день артистку радовали только цветы.

Алла Пугачева и ее молодой супруг отметили годовщину – 21 год вместе. К сожалению, в этот день артистку радовали только цветы.После начала февральскихсобытий поклонники пристально следят за жизнью уехавших артистов — АллыПугачевой и Максима Галкина. Несмотря на то, что супруги вместе с детьмиперебрались в Израиль, времени муж и жена вместе не проводят. Причина всему —концертный график юмориста.Пока муж АллыПугачевой зарабатывает деньги по всему миру, его любимая в одиночестве начужбине праздновала годовщину. В социальных сетях появился трогательный пост —оказывается, пара вместе уже 21 год. Умирающая от любви жена иноагента Пугачевапросит мужа поскорее вернуться. Она практически просит помощи для борьбы стоской по любимому.К счастью, МаксимГалкин* тут же откликнулся на просьбу жены и приехал к семье в гости. Счастливыйотец развлекался с детьми, а потом пропал из социальных сетей. Поклонникипредположили, что он отказался от телефона во время свидания с АллойБорисовной. Все-таки пара не виделась уже несколько недель.Другие жепоклонники оказываются верить в искренность чувств двух людей. В комментарияхрегулярно появляются негативные заявления подписчиков."Забвение…вот что ждет эту женщину", "Не верю я в эти отношения, может это ужедеменция?", "Ох уж эти отношения на публику", — пишутнедоброжелатели Аллы Пугачевой. Неудивительно, что артистка редко туда заходит.* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.