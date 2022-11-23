Алла Пугачева и ее молодой супруг отметили годовщину – 21 год вместе. К сожалению, в этот день артистку радовали только цветы.
Алла Пугачева и ее молодой супруг отметили годовщину – 21 год вместе. К сожалению, в этот день артистку радовали только цветы.
После начала февральских
событий поклонники пристально следят за жизнью уехавших артистов — Аллы
Пугачевой и Максима Галкина. Несмотря на то, что супруги вместе с детьми
перебрались в Израиль, времени муж и жена вместе не проводят. Причина всему —
концертный график юмориста.
Пока муж Аллы
Пугачевой зарабатывает деньги по всему миру, его любимая в одиночестве на
чужбине праздновала годовщину. В социальных сетях появился трогательный пост —
оказывается, пара вместе уже 21 год. Умирающая от любви жена иноагента Пугачева
просит мужа поскорее вернуться. Она практически просит помощи для борьбы с
тоской по любимому.
К счастью, Максим
Галкин* тут же откликнулся на просьбу жены и приехал к семье в гости. Счастливый
отец развлекался с детьми, а потом пропал из социальных сетей. Поклонники
предположили, что он отказался от телефона во время свидания с Аллой
Борисовной. Все-таки пара не виделась уже несколько недель.
Другие же
поклонники оказываются верить в искренность чувств двух людей. В комментариях
регулярно появляются негативные заявления подписчиков.
"Забвение…
вот что ждет эту женщину", "Не верю я в эти отношения, может это уже
деменция?", "Ох уж эти отношения на публику", — пишут
недоброжелатели Аллы Пугачевой. Неудивительно, что артистка редко туда заходит.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.