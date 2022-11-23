В Москве, на торжественном мероприятии в рамках форума «Билет в будущее» в ЦВЗ «Манеж» отмечены лучшие региональные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Итогом стало ..

В Москве, на торжественном мероприятии в рамках форума «Билет в будущее» в ЦВЗ «Манеж» отмечены лучшие региональные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Итогом стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Об этом присутствующим сообщил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.«Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров» - прокомментировал член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.Премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах. Предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, ЦТР «Гуманитарные технологии», ООО «Профилум», АНО «Центр непрерывного развития личности» и более 150 ведущих российских экспертов-практиков в области образования и ранней профориентации.«Форум прошел на высоком профессиональном уровне! Региональным операторам, педагогам-навигаторам удалось обменяться опытом, получить много полезной и важной информации и идей для реализации проекта в следующем году. Фонд гуманитарных проектов смог создать отличный и очень востребованный проект для школьников. Организаторы форума и команда проекта зарядил и вдохновили нас на масштабирование реализации проекта в регионе», - отметила регоператор проекта во Владимирской области Ксения Зоткина.Проект «Билет в будущее» в 2023 году расширится. Среди нововведений: учет индивидуальных особенностей обучающихся на базовых этапах программы, расширение диагностики для детей с ОВЗ, увеличение списка нозологий и внедрение профориентационного минимума, как нового формата работы.«Почеркну, что профориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму и активной позиции педагогов-навигаторов формируется интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи возможность увидеть своё место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах, в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования. Очень ценно, что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное сообществ, те, кто напрямую взаимодействует с нашими замечательными, талантливыми ребятами.Уверен, что в следующем, 2023 году, который в нашей стране решением Президента Российской Федерации объявлен «Годом педагога и наставника», мы сможем объединить лучшие региональные практики Вашей работы, реализовать программу профминимума и открыть для каждого школьника путь в его профессиональное будущее! - отметил в своем видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов.Напомним, что в 2022 году проект «Билет в будущее» значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллионов школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта.Профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» посетили более 1300 владимирских школьников. Также школьники региона стали участниками премьерного показа веб-сериала от проекта «Билет в будущее».