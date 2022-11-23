В Докучаевске, городе, подшефном Владимирской области, продолжает работу медицинский десант из...

В Докучаевске, городе, подшефном Владимирской области, продолжает работу "медицинский десант" из Владимирской области. Медики помогают коллегам в Докучаевской центральной городской больнице.Татьяна Дзус, медсестра-анестезист:- Здесь бывают тяжёлые случаи, тяжелые, когда все подключаются. Все врачи, все медсёстры, спасаем жизни буквально. Мы медсёстры, не столько анестезисты, сколько работаем в реанимации. Эта специфика нам здесь пригодилась.Андрей Ерёменко, главный врач Центральной городской больницы г. Докучевска:- Это уже пятая бригада, которая будет у нас, наверное, до декабря месяца. Если ничего не произойдёт. Очень серьёзная была помощь нам оказана. Сейчас, конечно, поменьше у нас боевых действий. Но всё равно есть раненые.Также Владимирская область направила в подшефный город Докучаевск машины "скорой" и медоборудование.Автомобили для перевозки тяжелобольных, два операционных стола, ультрафиолетовые камеры для стерильных инструментов, прикроватные мониторы. Также закуплены две бестеневые лампы в операционную и коагулятор. Область поможет учреждению отремонтировать пищеблок. О буднях медиков рассказали наши коллеги - телеканал "Оплот ТВ". Сейчас в командировке из 33 региона в Докучаевске работают хирург, травматолог, невропатолог и медсестры. Иногда в сутки врачи принимают по 30-40 человек. По словам врача-травматолога из Владимира Александра Митина, в Докучаевск он уехал добровольно. Помогать людям - долг и честь для врача.Александр Митин, врач-травматолог:- Это моё решение исключительно. И я считаю, что это правильное решение. Пока здесь идут военные, боевые действия, оставаться как-то в стороне, да ещё и людям моей профессии, наверное, это совсем не комильфо.