Василий Борисов и Дмитрий Овсянников при помощи спасательной доски подползли к пострадавшему и достали его из полыньи.

В Гороховце сотрудники МЧС спасли утопающего рыбака. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.Утром 23 ноября поступило сообщение о том, что в деревне Омлево тонет мужчина. Василий Борисов и Дмитрий Овсянников при помощи спасательной доски подползли к пострадавшему и достали его из полыньи.«Мужчина уже начинал терять сознание. Ситуация могла обернуться трагедией. Ребята передали рыбака медикам. Сейчас его здоровью ничто не угрожает», - рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам: 101 или 112.