В Гороховецком районе полицейские задержали убийцу лося. За незаконную охоту ему грозит до двух лет лишения свободы. 19 ноября 2022 года представители местного национального парка обратились

В Гороховецком районе полицейские задержали убийцу лося. За незаконную охоту ему грозит до двух лет лишения свободы. 19 ноября 2022 года представители местного национального парка обратились в полицию и сообщили о незаконной охоте. Во время обхода они увидели убитого лося, рядом с которым находился охотник. Оперативники прибыли на место и задержали 52-летнего мужчину. «Здесь же