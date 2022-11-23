В Гусь-Хрустальном началось обновление системы теплоснабжения города. Которое пройдёт с...

В Гусь-Хрустальном началось обновление системы теплоснабжения города. Которое пройдёт с привлечением средств Фонда национального благосостояния.Старт работ оценил губернатор Александр Авдеев. Общая стоимость проекта превысит 1 миллиард рублей. В Гусь-Хрустальном предстоит вывести из эксплуатации две устаревшие заводские котельные и заменить их на 6 блочно-модульных. На улице Каховского будет модернизирован центральный тепловой пункт. Он станет полностью автоматическим. Также глава региона побывал на улице Калинина. Здесь уже ведется замена теплотрассы наземного типа. Прежде "теплопотери" составляли около 30 процентов. Проект позволит изменить ситуацию, обеспечив качественную подачу тепла в жилые дома.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас ведутся работы по перекладке в изолированные трубы в подземном, лоточном исполнении. Это, как минимум, позволит привести в будущем дворы в порядок, избавиться от труб, которые лежат на земле, и понизить потери на 30 процентов. А весной в этих дворах будет проведено комплексное благоустройство.