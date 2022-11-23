Из-за ЧП жители остались без горячей воды.

В Коврове 22 ноября на улице Муромской возле котельной №12 произошёл прорыв трубопровода. Без тепла могли остаться соцучреждения и 50 жилых домов.На месте аварии работали две аварийные бригады «Владимиртеплогаза». Произведён раскоп, демонтаж железобетонных плит, откачка воды, сварочные работы по замене семи метров теплосети.«Конечными потребителями являются 50 жилых домов (6 450 человек), два детских сада, школа и спортшкола», - уточнил Александр Авдеев.Коммуникации состоят из двух тепловых контуров, один из них оказался исправен. Это позволило избежать разморозки системы и удерживать температурный режим. Однако ковровчане остались без горячей воды.«Причиной аварии стал износ. Работы по замене участка завершены в 21 час. Ситуация не повлияла на циркуляцию системы теплоснабжения. Вечером приступили к заполнению труб теплоносителем для восстановления горячего водоснабжения», - подчеркнул губернатор.Он добавил, что коммунальщики продолжали устранять последствия ЧП ночью 23 ноября.