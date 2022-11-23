В Нижнем Тагиле 44-летний местный житель совершил преступление. Сообщается, что мужчина расправился с женой в день своего рождения. По данным URA.ru, обвиняемый в ходе застолья на почве ..

В Нижнем Тагиле 44-летний местный житель совершил преступление. Сообщается, что мужчина расправился с женой в день своего рождения.По данным URA.ru, обвиняемый в ходе застолья на почве конфликта причинил ранение женщине в область груди ножом. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Известно, что злоумышленник был ранее судим.