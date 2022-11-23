В подмосковной деревне Дубровки в Солнечногорске произошел пожар в трехэтажном хостеле. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на свой источник. Людей, находящихся в здании, удалось ..

В подмосковной деревне Дубровки в Солнечногорске произошел пожар в трехэтажном хостеле. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на свой источник.Людей, находящихся в здании, удалось эвакуировать. Всего в момент инцидента внутри было около 200 человек. Как отмечает , информация о пострадавших и погибших еще уточняется.Открытый огонь идет из-под кровли. Об этом сообщает .