Бывший руководитель Собинской районной станции по борьбе с болезнями животных признан виновным в превышении должностных полномочий

Бывший руководитель Собинской районной станции по борьбе с болезнями животных признан виновным в превышении должностных полномочий, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Организация в 2017 и 2018 годах без согласования с департаментом ветеринарии заключила договоры с крупной фирмой на оказание услуг. При этом их стоимость не зависела от объема выполненных работ. Другие организации за аналогичные услуги платили исходя из количества проделанной работы. Таким образом, за два года учреждение недополучило порядка 17 миллионов рублей.Суд назначил бывшему начальнику штраф в 40 тысяч рублей. При вынесении приговора учитывались детали преступления, смягчающие обстоятельства и характеристика личности виновного.