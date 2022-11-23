Суздальским районным судом установлено, что подсудимая не являлась ИП, а также не имела опыта в...

Суздальским районным судом установлено, что подсудимая не являлась ИП, а также не имела опыта в сфере катания людей на лошадях.Поскольку два седока не удержались в седле и упали с лошади, получив телесные повреждения, ее обвинили оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба судов Владимирской области..Лошадница вину признала и возместила потерпевшим причиненный ущерб.В итоге, дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими.Фото https://www.pxfuel.com/