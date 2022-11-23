Уголовное дело прекращено.

В Суздале хозяйка лошади возместила туристам ущерб за падение с лошади. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского облсуда.Подсудимая, не являясь ИП, не имея навыков, опыта и квалификации в сфере катания людей на лошадях, оказывала платные услуги. Во время езды два человека не удержались в седле и упали, получив травмы. На женщину завели уголовное дело.Обвиняемая признала свою вину и возместила потерпевшим причинённый ущерб. Они, в свою очередь, ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Стороны примирились.