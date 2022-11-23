В Суздальском районе полицейские задержали вора газовых котлов. Ущерб составил 90 тыс рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД. 15 ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о

В Суздальском районе полицейские задержали вора газовых котлов. Ущерб составил 90 тыс рублей, сообщили в пресс-службе областного УМВД. 15 ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о «пропаже настенных газовых котлов» из чужих квартир. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель п. Боголюбово Свою вину подозреваемый полностью признал и пояснил, что «похищенное сбыл