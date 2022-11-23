Рыболовная ферма работает в деревне Федурники Вязниковского района. Местные предприниматели отец и сын Петровы выращивают форель, толстолобика, белого амура и вьюна.

Рыболовная ферма работает в деревне Федурники Вязниковского района. Местные предприниматели отец и сын Петровы выращивают форель, толстолобика, белого амура и вьюна.От государства аграрии получили на развитие своего дела почти три миллиона рублей. На эти деньги установили шесть бассейнов. Специалисты предусмотрели замкнутый цикл водоснабжения, многоступенчатую систему фильтрации, ведут постоянный контроль воды на уровень pH, мониторят температуру. Весной в резервуары с водой запустили 80-граммовых мальков форели. За полгода их вес приблизился к килограмму.«Вкусовые качества «царской рыбы» отменные. Мясо нежное, красивое, питательное. Об этом говорят первые покупатели-дегустаторы. Кстати, фермеры реализовали уже полтонны рыбы. Думают серьезно расширяться. Ведь заявки на вязниковскую форель «летят» со всех краёв. Просят большие объемы Владимир, Нижний Новгород - для общепита, другие города», - сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Игорь Игошин.Бизнесмены планируют начать разводить раков и заняться переработкой рыбы. Уже приобретено оборудования для копчения. Другое перспективное направление – агротуризм. На берегу водоёма установлены беседки и домики для любителей отдыха на природе.