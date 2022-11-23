Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Борьба с непогодой
Последствия снегопада и ледяного...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Борьба с непогодой
Последствия снегопада и ледяного дождя. Как зимней стихии противодействуют коммунальные службы и что есть у них на вооружении?
- В ожидании расселения
Немедленное расселение длиной в пять лет. Почему жители владимирского "дома с плесенью" всё ещё в очереди?
- Городской мини-арт
И целый мир в миниатюре. О необычных арт-объектах на улицах областного центра, которые не найти без карты и подсказок.