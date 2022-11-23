Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Борьба с непогодой Последствия снегопада и ледяного...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Борьба с непогодойПоследствия снегопада и ледяного дождя. Как зимней стихии противодействуют коммунальные службы и что есть у них на вооружении?- В ожидании расселенияНемедленное расселение длиной в пять лет. Почему жители владимирского "дома с плесенью" всё ещё в очереди?- Городской мини-артИ целый мир в миниатюре. О необычных арт-объектах на улицах областного центра, которые не найти без карты и подсказок.