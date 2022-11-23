Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Скользкий сезон
В регионе гололедица, в...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Скользкий сезон
В регионе гололедица, в травмпунктах аншлаг. Как не ступить на скользкую дорожку и что предпринимают коммунальщики?
- В ожидании расселения
Немедленное расселение длиной в пять лет. Почему жители владимирского "дома с плесенью" всё ещё в очереди?
- Городской мини-арт
И миниатюрные миры Регины Яфасовой. О необычных арт-объектах на улицах областного центра, которые не найти без карты и подсказок.