Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Скользкий сезон В регионе гололедица, в...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Скользкий сезонВ регионе гололедица, в травмпунктах аншлаг. Как не ступить на скользкую дорожку и что предпринимают коммунальщики?- В ожидании расселенияНемедленное расселение длиной в пять лет. Почему жители владимирского "дома с плесенью" всё ещё в очереди?- Городской мини-артИ миниатюрные миры Регины Яфасовой. О необычных арт-объектах на улицах областного центра, которые не найти без карты и подсказок.