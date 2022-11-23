В праздники ставки вырастают в 3-4 раза.

В праздники ставки вырастают в 3-4 раза.Сезон бронирований загородных домов на зимние праздники начинается довольно рано, первые заявки поступают уже в июле-августе. Однако 2022 год стал исключением: сезон новогодней аренды стартовал только в середине осени и достиг пика ко второй половине ноября.В Подмосковье, по разным оценкам, уже занято 50-60% от всех доступных домов. Собственники арендных коттеджей получают в среднем по 10 запросов ежедневно. Один из потенциальных арендаторов сообщил, что позвонил по двадцати различным объявлениям и все дома оказались заняты.Аренда коттеджа на Новый год обходится в 3-4 раза дороже, чем в обычный сезон. Минимальная стоимость найма на три праздничных дня, включая новогоднюю ночь, составляет 150 тыс. рублей. И разброс цен на рынке очень большой. Например, коттедж площадью 1,4 тыс. кв. м на Новой Риге можно снять на Новый год за 300 тыс. рублей в день.Для сравнения: в ноябре дома в Подмосковье предлагаются в аренду в среднем за 16-17 тыс. рублей в сутки.По мере приближения праздничной даты ставки еще вырастут, примерно на 30%. К этому времени доступными останутся лишь коттеджи на значительном удалении от МКАД или с чересчур неадекватным ценником.Какие дома ищут на Новый год?Главное пожелание – это возможность наслаждаться природой. Поэтому особенно быстро расходятся дома с террасами и большими окнами с красивыми панорамными видами.Еще один популярный запрос – наличие мангала, зоны для барбекю и камина. Существенным плюсом будет просторная и хорошо оборудованная кухня.Красивый новогодний декор в доме также поможет быстрее найти арендатора, как и бесплатный Wi-Fi.Наконец, для некоторых арендаторов приоритетным является наличие бани на участке.Судя по запросам, у потенциальных арендаторов одинаково востребованы и кирпичные, и деревянные дома. Чаще всего ищут коттеджи на Ленинградском шоссе, Дмитровском и Симферопольском, но не далее чем в 30-40 км от МКАД. Средняя площадь дома – 260 "квадратов".