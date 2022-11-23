Дело о бывшем заведующем владимирского неврологического отделения больницы №4 направили в суд. Мужчину обвинили во взяточничестве и изготовлении поддельной отсрочки от армии, сообщили в

Дело о бывшем заведующем владимирского неврологического отделения больницы №4 направили в суд. Мужчину обвинили во взяточничестве и изготовлении поддельной отсрочки от армии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 18 апреля 2022 года мужчина решил провести «оперативный эксперимент». Он попросил обвиняемого помочь ему получить отсрочку от армии и военный билет без прохождения службы. Злоумышленник потребовал от посетителя