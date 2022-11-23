Вокруг парка установлено ограждение, а само пространство оборудовано различными элементами для занятий с четвероногими.

Во Владимире на улице Луначарского достраивают площадку для выгула и дрессировки собак. Об этом рассказали в горадминистрации.Вокруг парка установлено ограждение, а само пространство оборудовано различными элементами для занятий с четвероногими. Площадь объекта составляет почти 1500 квадратных метров.«Здесь установлены горки-лестницы, горка-мостик, брусья-лабиринт, трамплины, барьеры, спираль, щит и кольца для прыжков», - добавили в мэрии.Площадка обошлась властям в 1,7 млн рублей. Подрядчиком выступает компания «Облснабсбыт».