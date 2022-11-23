Житель столицы также заплатит 1,5 млн рублей штрафа.

Во Владимире москвич получил 5 лет условно за коммерческий подкуп. Приговор вынес Октябрьский районный суд Владимира.Компания «НСК-33» была признана банкротом. Конкурсным управляющим назначили нашего фигуранта. В декабре 2017 года к нему обратился гендиректор фирмы с просьбой поспособствовать в прекращении процедуры. Мужчина согласился помочь за 300 тысяч рублей.Он направил ходатайство в Арбитражный суд Владимирской области. Производство по делу прекратили. Однако обратившийся к нему руководитель сдал подельника полиции. Конкурсного управляющего взяли в момент передачи денег.В результате он получил пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Житель столицы также заплатит 1,5 млн рублей штрафа.