Житель столицы также заплатит 1,5 млн рублей штрафа.
Во Владимире москвич получил 5 лет условно за коммерческий подкуп. Приговор вынес Октябрьский районный суд Владимира.
Компания «НСК-33» была признана банкротом. Конкурсным управляющим назначили нашего фигуранта. В декабре 2017 года к нему обратился гендиректор фирмы с просьбой поспособствовать в прекращении процедуры. Мужчина согласился помочь за 300 тысяч рублей.
Он направил ходатайство в Арбитражный суд Владимирской области. Производство по делу прекратили. Однако обратившийся к нему руководитель сдал подельника полиции. Конкурсного управляющего взяли в момент передачи денег.
В результате он получил пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Житель столицы также заплатит 1,5 млн рублей штрафа.