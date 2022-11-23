23 ноября в Областной научной библиотеке города Владимир пройдет презентация альбома работ «Алексей Антонов. Мастер нюанса», сообщает пресс-служба учреждения. Выставка посвящена юбилею

23 ноября в Областной научной библиотеке города Владимир пройдет презентация альбома работ «Алексей Антонов. Мастер нюанса», сообщает пресс-служба учреждения. Выставка посвящена юбилею мастера. Ему исполняется 90 слет. На встрече публике представят сам альбом и расскажут историю его создания. Повествование будет сопровождаться видеорядом. Несколько слов о личности Алексея Тихоновича и о его творчестве скажут: дочь художника