«Артистка из Кукушкино». Премьера спектакля с таким названием состоялась во Владимире. Автор пьесы – Ольга Степнова. Режиссёром постановки выступил заслуженный артист России – Вадим

«Артистка из Кукушкино». Премьера спектакля с таким названием состоялась во Владимире. Автор пьесы – Ольга Степнова. Режиссёром постановки выступил заслуженный артист России – Вадим Романов. Спектакль – трагикомедия в двух действиях, получился жизненный, рассказывающий об отношениях родителей и их взрослых детей, при этом с добрым юмором. Вадим Романов, режиссёр спектакля, заслуженный артист России Это вечный