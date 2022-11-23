2 декабря во Владимире откроется первая выставка арт-объектов для людей с ограниченными возможностями “Искусство быть: запредельно близко”, сообщает пресс-служба благотворительного

2 декабря во Владимире откроется первая выставка арт-объектов для людей с ограниченными возможностями “Искусство быть: запредельно близко”, сообщает пресс-служба благотворительного фонда “Гольфстрим”. К слову, это один из проектов организации. Открытие пройдет в музейном центре «Палаты» и Центре современной культуры «Флигель»во Владимиро-Суздальском историко-архитектурном музее-заповеднике. Коллекция экспонатов была собрана со всех уголков России. Эти работы тактильны и