Строительство парка для выгула и дрессировки собак почти закончено. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Разместили его на ул. Луначарского рядом с пересечением ее с ул. Усти-на-Лабе. Парк

Строительство парка для выгула и дрессировки собак почти закончено. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Разместили его на ул. Луначарского рядом с пересечением ее с ул. Усти-на-Лабе. Парк оснащен тренировочными элементами для питомцев, а для безопасности граждан, его огородили забором. “На участке площадью почти 1,5 тыс. кв. м. для выгула собак установлены горки-лестницы, малая и большая,