Процесс возобновления подачи электричества находится на особом контроле главы региона.

Во Владимирской области восстанавливают нарушенное ледяным дождём электроснабжение. Подробностями поделились в пресс-службе обладминистрации.Аварии произошли в 119 населённых пунктах на 187 трансформаторах. Без света оставались 7500 человек и 76 социальных учреждений в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Муромском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.«Сейчас света нет в 87 населённых пунктах в шести муниципалитетах», - уточнили в Белом доме.Процесс возобновления подачи электричества находится на контроле Александра Авдеева.