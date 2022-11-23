Наши читатели сообщают в редакцию о чрезвычайно острой ситуации на дорогах и тротуарах практически...

Наши читатели сообщают в редакцию о чрезвычайно острой ситуации на дорогах и тротуарах практически по всей Владимирской области. Они превратились в сплошной лед, но при этом сегодня утром мало где были посыпаны песком или обработаны реагентами.Из-за "ледовой тревоги" сегодня многие продавцы Центрально рынка Владимира на улице Батурина не смогли выйти на работу. Попросту невозможно было проекхать по обледенелой дороге. Например, добраться до Владимира из Ново-Александровна по Юрьев-Польской трассе.Социальные сети тоже полны жалоб на работу коммунальщиков."Дорога к школе N 39 - сплошной лёд, дети падают, - написали пользователи тг-Инцидент-Владимир - Уважаемые коммунальщики, просыпайтесь и начинайте выполнять свою работу!"Смотрите подробности борьбы с обледенением региона 33 в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото тг-Инцидент-Владимир