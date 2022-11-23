Бывший начальник ГБУ ВО «Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных» признан...

Бывший начальник ГБУ ВО «Собинская районная станция по борьбе с болезнями животных» признан виновным в превышении должностных полномочий.Как мы писали ранее, руководитель организации без согласования с Департаментом ветеринарии Владимирской области, действуя из ложно понятых интересов службы, заключил с одной из крупных компаний Собинского района по производству мясной продукции договоры на 2017 и 2018 годы на оказание ветеринарных услуг с фиксированной ежемесячной стоимостью, которая не зависела от объема выполненных учреждением работ.Для остальных физических и юридических лиц оплата зависела от объема выполненных работ, рассказали в пресс-службе СУ следкома Владимирской области.По подсчетам экспертов, ущерб составил около 17 миллионов рублей.С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности виновного, смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия почетных грамот и медалей, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.Фото: https://www.pxfuel.com/