Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали ранее судимого 42-летний...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали ранее судимого 42-летний жителя Боголюбова, подозреваемого в краже настенных газовых котлов из строящегося многоквартирного дома.Повредив замочные скважины злоумышленник проник в три квартиры и похитил оттуда котлы стоимостью 90 000 рублей. Задержанный признал, что продал краденное во Владимире.Возбуждено уголовное дело, идет проверка на причастность фигуранта к другим преступлениям.Фото https: //www.pxfuel.com/